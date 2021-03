Rosalinda Cannavò chiamata in Procura sul giallo dell’Aresgate e la morte di Teodosio Losito (Di giovedì 11 marzo 2021) A 5 mesi dall’Aresgate, pare che Rosalinda Cannavò oggi sia stata convocata in Procura per essere sentita come persona informata sui fatti in relazione alla morte di Teodosio Losito, lo sceneggiatore di molte fiction Mediaset. A dare la notizia è stata l’Ansa e adesso anche Il Tempo, che ha riportato:”Ora Rosalinda Cannavò, essendo stata convocata nella veste di testimone dal pubblico ministero, ha l’obbligo di dire la verità, spiegando chi sarebbe “l’artefice di tutto”, altrimenti rischia di incorrere nel reato di false dichiarazioni al pm. D’altronde, se in tv si può fingere e si possono dire anche delle cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse”. L’attrice siciliana dovrà spiegare le forti parole che ha ... Leggi su biccy (Di giovedì 11 marzo 2021) A 5 mesi dall’Aresgate, pare cheoggi sia stata convocata inper essere sentita come persona informata sui fatti in relazione alladi, lo sceneggiatore di molte fiction Mediaset. A dare la notizia è stata l’Ansa e adesso anche Il Tempo, che ha riportato:”Ora, essendo stata convocata nella veste di testimone dal pubblico ministero, ha l’obbligo di dire la verità, spiegando chi sarebbe “l’artefice di tutto”, altrimenti rischia di incorrere nel reato di false dichiarazioni al pm. D’altronde, se in tv si può fingere e si possono dire anche delle cose non vere, di fronte all’autorità giudiziaria le recite non sono concesse”. L’attrice siciliana dovrà spiegare le forti parole che ha ...

Tv: suicidio Losito, Procura Roma apre fascicolo La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall'attrice Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip, sull'esistenza di una setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. Nel dialogo, Cannavò, parlando della setta fa un ...

