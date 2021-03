Riccardo e Roberta dopo la scelta a Uomini e Donne | lui le fa una promessa VIDEO

(Di giovedì 11 marzo 2021) La tanto attesadiè, finalmente, andata in onda nella puntata del 9 marzo di. Subitoil lieto evento, i due protagonisti si sono lasciati andare ad un’intervista con la redazione del programma. Entrambi sono apparsi assolutamente felici di questa decisione ed hanno chiarito di essere propensi ad impegnarsi reciprocamente per coltivare questo amore che è appena nato. I due, inoltre, hanno commentato anche su Instagram il momento emozionante. Le parole dilahanno dato luogo ad una vera e propria. La coppia si è seduta ...

Advertising

infoitcultura : Riccardo e Roberta dopo la scelta di Ued si sono già lasciati? Il dubbio - infoitcultura : Roberta e Riccardo, le prime foto insieme su Instagram dopo il Trono over: dediche e cuori - Chiara_Liga : RT @bipolarmenteme: Ma colleghiamoci con ida da casa che vede la scelta di Riccardo e Roberta: #uominiedonne - kscarlett22_ : @MayAmidala @goldensIumbers_ @DanielaG3000 In quel caso però Riccardo era più Roberta che Marcello - Roxi71147528 : RT @uominiedonne: Roberta e Riccardo escono dal programma insieme! ?? #UominieDonne -

Ultime Notizie dalla rete : Riccardo Roberta

Capitale sociale euro 1.196.055,00 posseduto da Aquarius Holding,Vincenzo Fiore(legale rappresentante,consigliere delegato,presidente Consiglio di gestione),Maccaroni,Mengoni,...Ed è proprio rispondendo a Valentina che è evidente come la storia trasembri continuare. 'Amore sarai sempre con noi', ha scritto lei rispondendo alla dedica della Autiero, ...Dopo la scelta di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne, Ida potrebbe essere una dama del parterre, mentre Guarnieri e Di Padua una coppia di Temptation ...Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la prima scelta del trono over che ha visto protagonisti Riccardo Guarnieri ...