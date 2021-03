Previsioni meteo del 12 Marzo 2021: sul Nord si scatenano temporali (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo il nevischio che è sceso sul Nord Italia nel corso delle scorse ore è la volta dei temporali: il meteo del 12 Marzo 2021 non porta buone notizie per il Nord Est. L’Italia sarà attraversata da un nuovo periodo di maltempo che scenderà dall’estremo Nord Italia gradualmente, fino a investire gran parte della penisola. Si prevedono precipitazioni molto intense fin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 11 marzo 2021) Dopo il nevischio che è sceso sulItalia nel corso delle scorse ore è la volta dei: ildel 12non porta buone notizie per ilEst. L’Italia sarà attraversata da un nuovo periodo di maltempo che scenderà dall’estremoItalia gradualmente, fino a investire gran parte della penisola. Si prevedono precipitazioni molto intense fin L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di venerdì 12 marzo e del weekend - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni per venerdì 12 marzo. Moderato maltempo per una debole pertur… - periodicodaily : Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 11 Marzo 2021 #Meteo #11marzo - zazoomblog : Previsioni Meteo della Sera di Giovedì 11 Marzo 2021 - #Previsioni #Meteo #della #Giovedì -