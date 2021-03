Presidi scuole | speriamo di non dover chiudere | ma c’è preoccupazione per varianti

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Con il numero di contagi in salita e il rischio concreto che la Regione Lazio possa diventare zona arancione, si fa strada anche l’ipotesi di una chiusura delle. Diversi sono gia’ gli istituti per cui e’ stata disposta la Didattica a distanza, ma nonostante il rischio, i dirigenti sperano che lerimangano aperte. “Siamo confidenti che coloro che ci governano sappiamo garantire la salute pubblica, soprattutto dei nostri ragazzi. La speranza e’ che lenon chiudano- commenta all’agenzia Dire Tiziana Sallusti, preside del ‘Mamiani’ di Roma- ma non neghiamo che il numero di positivi e’ elevato e la paura c’e'”. Annunziata Di Rosa dirige l’Istituto Comprensivo ‘Sinopoli-Ferrini’ di Roma, la scuola del Municio II dove sono stati rintracciati casi della cosiddetta ‘variante brasiliana’: ...

Advertising

Socrate34020624 : @Melissa66953095 @ricpuglisi @AzzolinaLucia Siete talmente ignoranti che la vostra giustificazione sono solo i banc… - nuova_venezia : COVID / Ritardi nella comunicazione da parte del Sisp, presidi e dirigenti costretti a rinviare la didattica distan… - tribuna_treviso : COVID / Ritardi nella comunicazione da parte del Sisp, presidi e dirigenti costretti a rinviare la didattica distan… - CorriereAlpi : COVID / Ritardi nella comunicazione da parte del Sisp, presidi e dirigenti costretti a rinviare la didattica distan… - mattinodipadova : COVID / Ritardi nella comunicazione da parte del Sisp, presidi e dirigenti costretti a rinviare la didattica distan… -

Ultime Notizie dalla rete : Presidi scuole

RomaDailyNews

... motivo per cui il prefetto Antonella Bellomo ha posto l'accento sulla scelta delle: 'l e ... Nello specifico, itengono a precisare che la disposizione di erogare la prova in presenza ...Leelementari e medie di Modica resteranno chiuse per sanificazione dei locali venerdì 12 e sabato 13 marzo. Gli istituti superiori invece, su richiesta dei, effettueranno la sanificazione ...Imperia - Dopo l'istituzione dell'Accademy del Turismo nel Tigullio, Regione Liguria nel 2021 raddoppia e presenta un nuovo Its (Istituto Tecnico Superiore) nel ponente ligure, ampliando cosi la sua o ...Oltre agli Attestati d'onore, assegnate anche tre targhe per azioni collettive, che traggono ispirazione dai valori di altruismo e dal profondo senso di responsabilità, in questo periodo di emergenza ...