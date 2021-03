Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria (Di giovedì 11 marzo 2021) Ultime ore di riflessione poi Enrico Letta scioglierà la riserva sull’intenzione o meno di candidarsi alla segreteria Pd. L’ex presidente del Consiglio, che attualmente dirige la scuola di Affari internazionali di Sciences Po a Parigi, ha lasciato in mattinata la capitale francese e nel pomeriggio sarà a Roma. Solo ieri mattina aveva annunciato di volersi prendere 48 ore per riflettere prima di decidere: “Ho il Pd nel cuore”, ha scritto su Twitter. In queste ore l’ex premier avrà contatti anche con i suoi fedelissimi. Già a partire da martedì sera ha avuto delle conversazioni singole con i principali dirigenti dem: Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando. Il nome di Letta come successore del dimissionario Zingaretti è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ultime ore di riflessione poiscioglierà lasull’intenzione o meno di candidarsiPd. L’ex presidente del Consiglio, che attualmente dirige la scuola di Affari internazionali di Sciences Po a Parigi, ha lasciato in mattinata la capitale francese e nel pomeriggio sarà a. Solo ieri mattina aveva annunciato di volersi prendere 48 ore per rifletteredi decidere: “Ho il Pd nel cuore”, ha scritto su Twitter. In queste ore l’ex premier avràanche con i suoi fedelissimi. Già a partire da martedì sera ha avuto delle conversazioni singole con i principali dirigenti dem: Nicola Zingaretti, Dario Franceschini, Andrea Orlando. Il nome dicome successore del dimissionario Zingaretti è ...

Advertising

stanzaselvaggia : Vorrei sapere preventivamente cosa ne pensa Enrico Letta di Barbara D’Urso. - repubblica : Governo Draghi, Cottarelli: 'Rilancerò la via dei liberali. I partiti senza ideali mi hanno deluso': È stato commis… - petergomezblog : Sarà Enrico Letta a salvare il Pd? - MBattistina : RT @MinistroEconom1: Per arrestare la caduta libera del PD sembra farsi sempre più largo la candidatura di Enrico Letta, che potrà immediat… - emiliano87tw : @Agenzia_Ansa Ullalà, PD ed Enrico Letta....c'è in gioco il destino dell'Italiahahahahah ?????? -