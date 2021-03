Militare morto, il pm si vaccina con Astrazeneca: "Bisogna avere fiducia" (Di giovedì 11 marzo 2021) “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti sulla morte e sulla somministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa per vaccinarmi con la prima dose di Astrazeneca. Ritengo sia fondamentale avere fiducia nella campagna vaccinale per superare questa emergenza”. Lo ha dichiarato il sostituto procuratore Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dal procuratore Sabrina Gambino, sulla morte di Stefano Paternò, sottoufficiale della Marina Militare ad Augusta, deceduto il giorno dopo essersi vaccinato. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) “Poche ore dopo aver disposto i primi accertamenti sulla morte e sulla somministrazione del vaccino mi sono recato all’hub di Siracusa perrmi con la prima dose di. Ritengo sia fondamentalenella campagnale per superare questa emergenza”. Lo ha dichiarato il sostituto procuratore Gaetano Bono, titolare dell’inchiesta, coordinata dal procuratore Sabrina Gambino, sulla morte di Stefano Paternò, sottoufficiale della Marinaad Augusta, deceduto il giorno dopo essersito.

Advertising

ladyonorato : Intanto oggi in Sicilia, un militare di 42 anni, padre di due bambini, ha avuto una immediata reazione avversa ed è… - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - euright9 : RT @claudio_2022: AstraZeneca, militare morto d'infarto dopo il vaccino: 10 indagati per omicidio colposo, un terribile sospetto. @Voter… - xenonian1 : RT @Mauro73432329: Corriere della Sera: La morte del militare Stefano Paternò e l’inchiesta sul vaccino AstraZeneca: 10 indagati per omicid… -