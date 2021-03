Lotto vaccino AstraZeneca, la Regione Campania monitora le persone che hanno ricevuto la dose (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino dal Lotto di AstraZeneca ABV2856 bloccato dall’Aifa. Si stanno rintracciando le persone a cui è stato somministrato, che vengono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni che hanno avuto al vaccino. Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell’Unità di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entità, “ma è chiaro che siamo all’inizio“. Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del Lotto sospetto verrà avviata una sorveglianza medica. La ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi dellasta svolgendo controlli su tutti i pazienti chedosi didaldiABV2856 bloccato dall’Aifa. Si stanno rintracciando lea cui è stato somministrato, che vengono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni cheavuto al. Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell’Unità di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entità, “ma è chiaro che siamo all’inizio“. Su tutte leche sono state vaccinate con dosi delsospetto verrà avviata una sorveglianza medica. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - petergomezblog : Vaccino #Astrazeneca, l’Aifa dispone la sospensione in Italia del lotto ABV2856 - Walter14854505 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - LuigiF97101292 : RT @veronicaloiaco2: @TgLa7 Pure il vaccino del lotto sospeso ed hanno già escluso a priori... Che pezzi di ?? -