Lotteria degli scontrini, ecco i primi codici vincenti da 100mila euro, diretta estrazione oggi Il pdf con i numeri (Di giovedì 11 marzo 2021) Lotteria degli scontrini, ecco i primi codici vincenti di oggi 11 marzo 2021 dopo la prima estrazione in diretta. Anche se è meglio non farsi illusioni:... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 11 marzo 2021)di11 marzo 2021 dopo la primain. Anche se è meglio non farsi illusioni:...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dieci premi per gli acquirenti, altrettanti per gli esercenti. Un montepremi di 1,2 milioni di euro. Parte la Lotte… - LaStampa : Il flop della lotteria degli scontrini, snobbata da commercianti e clienti - MediasetTgcom24 : Lotteria degli scontrini, oggi la prima estrazione con 20 premi in palio #lotteriadegliscontrini… - mmartindiego : RT @AdmGov: ??Roma - Estratti i 10 codici vincenti del #concorso mensile N°1 - 2021 di Lotteria degli Scontrini ?? #lotteriadegliscontrini… - ptvtelenostra : LOTTERIA DEGLI SCONTRINI, OGGI LA PRIMA ESTRAZIONE TRA ESERCENTI E CLIENTI - -