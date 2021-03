LIVE CSKA Mosca-Olimpia Milano 10-30, Eurolega basket in DIRETTA: primo quarto devastante degli uomini di Messina (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Manata involontaria di Hackett su Shields, c’è il fallo. 13-30 1/2 Shengelia. Fallo a rimbalzo di Datome su Shengelia, liberi. 12-30 Buca la difesa James, 8 per lui. Inizia il secondo quarto. TOP SCORER – CSKA: James 7; Milano: Shields, Punter 7 EVANS CON LA STOPPATA SU CLYBURN! Ed è così che si chiude il primo quarto! 10-30 LA TRIPLA FRONTALE DI SHIELDS! 10-27 Clyburn interrompe il 2-17 milanese. 8-27 SHIELDS! Tira sopra James in allontanamento e segna! Ultimo minuto del quarto. 8-25 ANCORA LEDAY! Semigancio facile, attacco del CSKA che definire orrendo è forse anche poco, anche per merito della difesa milanese. 8-23 SHAVON SHIELDS! La penetrazione con schiacciata dal lato sinistro! 8-21 ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAManata involontaria di Hackett su Shields, c’è il fallo. 13-30 1/2 Shengelia. Fallo a rimbalzo di Datome su Shengelia, liberi. 12-30 Buca la difesa James, 8 per lui. Inizia il secondo. TOP SCORER –: James 7;: Shields, Punter 7 EVANS CON LA STOPPATA SU CLYBURN! Ed è così che si chiude il! 10-30 LA TRIPLA FRONTALE DI SHIELDS! 10-27 Clyburn interrompe il 2-17 milanese. 8-27 SHIELDS! Tira sopra James in allontanamento e segna! Ultimo minuto del. 8-25 ANCORA LEDAY! Semigancio facile, attacco delche definire orrendo è forse anche poco, anche per merito della difesa milanese. 8-23 SHAVON SHIELDS! La penetrazione con schiacciata dal lato sinistro! 8-21 ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Trasferta moscovita per l'Olimpia Milano: c'è il CSKA nella sfida più importante del 29° turno di Eu… - fabiocavagnera : GAME DAY (alle 18) Olimpia Milano a Mosca: reggere nel pitturato per avere un'occasione attesa 11 anni - OlimpiaMiNews : GAME DAY (alle 18) Olimpia Milano a Mosca: reggere nel pitturato per avere un'occasione attesa 11 anni - AlessandroMagg4 : GAME DAY (alle 18) Olimpia Milano a Mosca: reggere nel pitturato per avere un'occasione attesa 11 anni -