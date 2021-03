Legion Phone Duel | Movieplayer | Multiplayer | Lega Nerd e HD Blog si sfidano a Call of Duty su Twitch

(Di giovedì 11 marzo 2021) Domani pomeriggio le redazioni die HDsi sfideranno live sua suon di. Una live senza esclusione di colpi. Un'ora di diretta senza alcuna pietà. Sì, perché domani, 12 marzo, sul canalediandrà in scena una live in cui la redazione di(rappresentata dal nostro coraggioso Giuseppe Grossi) darà battaglia a quella di(capeggiata dagli agguerriti Umberto Moioli e Vincenzo Lettera),(con la combattiva Gabriella Giliberti) e HD(incarnata dal prode Niccolò Roli). La live si terrà dallo Spazio Lenovo di ...

Tutti i partecipanti saranno armati diDuel (telefono da gaming targato Lenovo) per giocare insieme a Call of Duty: Mobile. L'iniziativa fa parte del lancio della Legon Community, una ...LenovoDuel Questo smartphone è uscito nell'ottobre 2020 si presenta con un peso da 239 grammi ed ha un display da 6,65 pollici. Supporta la ricarica a 90 W ed ha una fotocamera pop up ...Domani pomeriggio le redazioni di Movieplayer, Multiplayer, Lega Nerd e HD Blog si sfideranno live su Twitch a suon di Legion Phone Duel. Una live senza esclusione di colpi. Un'ora di diretta senza al ...Domani 12 Marzo alle ore 14:00 live epica dai cugini Multiplayer.it dove con il nostro Legion Phone Duel sfideremo le redazioni di Net!