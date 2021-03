Lady Gaga a Milano per “House of Gucci” (Di giovedì 11 marzo 2021) Fermento nella città meneghina per la presenza di Lady Gaga in occasione dei due giorni di registrazione previsti per House of GucciLady Gaga, con un post in lingua italiana sui suoi social, condivide la prima immagine ufficiale di House Of Gucci. La caption scelta dall’artista Italo-americana è “Signore e Signora Gucci”: lei nei panni di Patrizia Reggiani, lui (Adam Driver) nelle vesti di Maurizio Gucci.È il primo scatto ufficiale tratto dal set del film di Ridley Scott, che nei giorni scorsi ha animato la sua eccellente regia a Gressoney, luogo in cui sono ambientati i ciak delle scene invernali del film dedicato alla saga della famiglia Gucci.Proprio questa mattina, nel cuore del quadrilatero della ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Fermento nella città meneghina per la presenza diin occasione dei due giorni di registrazione previsti perof, con un post in lingua italiana sui suoi social, condivide la prima immagine ufficiale diOf. La caption scelta dall’artista Italo-americana è “Signore e Signora”: lei nei panni di Patrizia Reggiani, lui (Adam Driver) nelle vesti di Maurizio.È il primo scatto ufficiale tratto dal set del film di Ridley Scott, che nei giorni scorsi ha animato la sua eccellente regia a Gressoney, luogo in cui sono ambientati i ciak delle scene invernali del film dedicato alla saga della famiglia.Proprio questa mattina, nel cuore del quadrilatero della ...

Advertising

omelete : Lady Gaga e Adam Driver aparecem na primeira foto de Gucci, filme sobre o assassinato do estilista Maurizio Gucci [… - Agenzia_Ansa : A Milano sul set blindato di 'House of Gucci', il film di Ridley Scott di cui sono protagonisti Lady Gaga e Adam Dr… - rodrigosalem : Saiu a primeira imagem oficial de 'House of Gucci', filme de Ridley Scott sobre as tretas da venda da Gucci. Adam… - ngie_fra : RT @pondgitsune: Lady Gaga è entrata in modalità full italiana - bad_decisions0 : RT @pondgitsune: c'è anche il video di lady gaga che fa mangiare il panzerotto ad adam driver sto volando verso mondi lontani https://t.co… -