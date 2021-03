Il rugby è più ricco | ' Con Cvc dal Sei Nazioni 40 milioni in 5 anni'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : rugby più

Presidente, come cambieranno gli scenari? 'Cvc, come in passato con la F.1, crede nelcome forma di business. Prima ha affiancato la lega inglese, poi il Pro 14, ora il Torneo, dove si occuperà ...... come in passato con la F.1, crede nelcome forma di business. Prima ha affiancato la lega ... abbiamo perso sei milioni di solo ticketing,il resto anche sotto forma di indotto'. 30 ko di ...