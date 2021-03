I primi passi di Joe Biden nel rapporto con Pechino (Di giovedì 11 marzo 2021) La Cina è al contempo una partner importante economica e una rivale strategica. Il presidente statunitense vuole usare le alleanze regionali per gestire un rapporto complesso senza rischiare una guerra che nessuno vuole. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) La Cina è al contempo una partner importante economica e una rivale strategica. Il presidente statunitense vuole usare le alleanze regionali per gestire uncomplesso senza rischiare una guerra che nessuno vuole. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : primi passi I primi passi di Joe Biden nel rapporto con Pechino Le grandi manovre sono cominciate: a due mesi dall'insediamento, Joe Biden si prepara ad affrontare il tema che ritiene più importante in politica estera, i rapporti con la Cina. Il 12 marzo il ...

I primi passi di Joe Biden nel rapporto con Pechino - Pierre Haski Internazionale

