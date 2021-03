I confinati di Bruxelles

(Di venerdì 12 marzo 2021) «Vogliamo vivere dignamente e nella legalità» è il grido dei sans-papiers, migranti in attesa di regolarizzazione che a fine gennaio hanno deciso di occupare la chiesa del Beghinaggio nella centralissima place Sainte-Catherine, nel cuore della città di. Diversi collettivi di sans-papiers hanno deciso di passare all’azione per rivendicare maggiore sostegno da parte delle autorità pubbliche. ESASPERATI DA CONDIZIONI di vita rese ancora più precarie dalla crisi sanitaria da Covid-19. In 150, soprattutto famiglie, hanno occupato con tende, materassi e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

