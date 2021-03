Harry Styles apre i Grammy Awards 2021 con una performance speciale

(Di giovedì 11 marzo 2021): il suo nome è emerso oggi, confermato in via ufficiale. L’artista figurava tra i presenti alla serata deima non erano disponibili ulteriori dettagli sul suo ruolo. Oggi è stato comunicato che sarà proprioad aprire inel! Cosa significa questo nello specifico? Innanzitutto che i fan dell’artista potranno assaporare la suagià all’inizio della serata, senza dover attendere ulteriormente.si esibirà infatti all’inizio della cerimonia e la aprirà con la sua musica. Il fatto che sia...

Advertising

team_world : Annunciati i performer dei #GRAMMYs Tra i tantissimi artisti sul palco dei Grammy Awards 2021 anche HARRY STYLES,… - goldenxhsm : RT @louiisblue_: Comunque Italia’s got talent è Harry Styles stan - aandreaxoxoo : RT @Fede_ProudOfLou: Harry Styles aprirà HARRY STYLES i Grammy Awards APRIRÀ I GRA… - fineelinexwalls : guarderò i ma spero che grammy solo canti fine line, per harry s… - spritzetttino : avete talmente scassato il cazzo con harry styles che ora mi sta sul cazzo pure lui rendetevi conto -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Styles

MTV.IT

Chi è Cardi B approfondimento Grammy Awards 2021, daa Cardi B: ecco chi vedremo Belcalis Marlenis Almánzar è il vero nome della rapper Cardi B. Nata a New York nel 1992 e cresciuta nel ...Sorpresa! L'artista che aprirà l'edizione 2021 dei Grammy Awards sarà nientepopodimeno che. Questo significa, in teoria, che la sua esibizione comprenderà più canzoni del suo repertorio. via GIPHY A svelare chesarà l'opening act della cerimonia in programma domenica 14 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Grammy 2021, tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia del 14 marzo | Sky TG24 ...Sam Heughan di Outlander pensa che qualsiasi attore vorrebbe interpretare James Bond se ne avesse l'opportunità. La star scozzese è conosciuta per il suo ...