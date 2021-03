F1, test Bahrain 2021 domani in tv: orari e diretta streaming della prima giornata (Di giovedì 11 marzo 2021) Inizia il countdown per la stagione 2021 di Formula 1: a poco più di due settimane dalla prima gara stagionale (28 marzo), le scuderie del Circus saranno in pista per l’esordio stagionale sul circuito del Bahrain, in Qatar, per una tre giorni di test da non perdere. Si parte domani, venerdì 12 marzo, con la prima giornata. Una full immersion importante per i team per ottenere preziose informazioni sulla pista in cui si correrà il primo week end della nuova stagione. C’è molta curiosità per vedere i primi giri della nuova coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla nuova monoposto di Maranello. TV- I test si svolgeranno nell’arco di nove ore, a partire dalle ore 8 italiane fino alle 17 (dalle ore 10 ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Inizia il countdown per la stagionedi Formula 1: a poco più di due settimane dallagara stagionale (28 marzo), le scuderie del Circus saranno in pista per l’esordio stagionale sul circuito del, in Qatar, per una tre giorni dida non perdere. Si parte, venerdì 12 marzo, con la. Una full immersion importante per i team per ottenere preziose informazioni sulla pista in cui si correrà il primo week endnuova stagione. C’è molta curiosità per vedere i primi girinuova coppia Ferrari formata da Charles Leclerc e Carlos Sainz sulla nuova monoposto di Maranello. TV- Isi svolgeranno nell’arco di nove ore, a partire dalle ore 8 italiane fino alle 17 (dalle ore 10 ...

