Dopo 10 anni dal disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi, la tragedia non è ancora finita (Di giovedì 11 marzo 2021) Quasi 22.500 persone sono state uccise nel 2011 Dopo il terremoto di magnitudo nove che ha causato un gigantesco tsunami, poi un incidente nucleare. Alle 14:46 di giovedì 11 marzo, il Giappone si è "fermato", nel momento esatto in cui il terremoto ha colpito il paese, dieci anni prima. Un minuto di silenzio è stato osservato in tutto il Giappone, seguito a Tokyo da una cerimonia in cui hanno parlato l'imperatore Naruhito e il primo ministro Yoshihide Suga. Le sirene suonavano contemporaneamente sulle spiagge costiere dove le persone si radunavano con le mani giunte guardando il mare. Il Paese ha commemorato il decimo anniversario del triplice disastro dell'11 marzo 2011 – terremoto, tsunami e incidente nucleare – che ha traumatizzato in modo permanente l'intera nazione.

