DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Aleix Espargarò precede Pol! Si riparte dopo la bandiera rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 Aleix Espargarò si lancia ed è subito record con 40 millesimi al T1, quindi diventano 134 al T2. Al terzo settore sono 90, quindi chiude in 1:53.640 ed è primo!! Lima altri 229 millesimi al suo tempo precedente!!! 16.45 AGGIORNAMENTO TEMPI A 2:15 DALLA FINE 16.43 Cerchiamo di capire tra quanto potrà ripartire la sessione. Per il momento bandiera rossa in pista. 16.40 ATTENZIONE, bandiera rossa! Caduta per Alex Marquez all’inizio del T3. Sessione sospesa 16.36 Alex Marquez risale dal 19° posto e si mette in settima in 1:54.692 a 823 millesimi. Alex Rins spinge, 325 millesimi al T2, 303 al T3, chiude in 1:54.130 ed è terzo!!!!! 16.33 Tornano in pista Aleix ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48si lancia ed è subito record con 40 millesimi al T1, quindi diventano 134 al T2. Al terzo settore sono 90, quindi chiude in 1:53.640 ed è primo!! Lima altri 229 millesimi al suo temponte!!! 16.45 AGGIORNAMENTO TEMPI A 2:15 DALLA FINE 16.43 Cerchiamo di capire tra quanto potrà ripartire la sessione. Per il momentoin pista. 16.40 ATTENZIONE,! Caduta per Alex Marquez all’inizio del T3. Sessione sospesa 16.36 Alex Marquez risale dal 19° posto e si mette in settima in 1:54.692 a 823 millesimi. Alex Rins spinge, 325 millesimi al T2, 303 al T3, chiude in 1:54.130 ed è terzo!!!!! 16.33 Tornano in pista...

