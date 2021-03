Dipinto gigante “appare dal nulla” in un villaggio galleggiante in Benin | ecco cos’è – Video

(Di giovedì 11 marzo 2021) Nel mezzo del lago Nokoue, nelSud orientale, una piccola isola circondata da centinaia di capanne di legno su palafitte si è trasformata in unsco. A realizzarlo l’artista francese, Saype ha deciso di trasformare il parco giochi neldi Ganvie, nell’ultima installazione del suo progetto “Beyond Walls”. L’opera, che rappresenta delle mani intrecciate, ha l’obiettivo di creare “la più grande catena umana del mondo”. La realizzazione è avvenuta all’insaputa degli abitanti che hanno guardato l’artista lavorare senza sapere cosa stesse facendo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

