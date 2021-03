Covid, quattordicenne in terapia intensiva a Bologna. Ma i medici minimizzano (Di giovedì 11 marzo 2021) Un quattordicenne è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, le sue condizioni vengono definite gravi. Continuano a peggiorare le notizie relative alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese: ai dati sul contagio, che segnalano una crescita preoccupante dei soggetti positivi e degli ingressi in terapia intensiva e che potrebbero indurre il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 11 marzo 2021) Unè ricoverato nel reparto didell’Ospedale Sant’Orsola di, le sue condizioni vengono definite gravi. Continuano a peggiorare le notizie relative alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese: ai dati sul contagio, che segnalano una crescita preoccupante dei soggetti positivi e degli ingressi ine che potrebbero indurre il L'articolo proviene da Leggilo.org.

