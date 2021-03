Covid: Ema ha approvato il vaccino Johnson & Johnson (Di giovedì 11 marzo 2021) L’European Medicines Agency (Ema) ha approvato il vaccino anti Covid a singola dose di Johnson & Johnson, ritenendo il suo impiego efficace e sicuro per tutte le persone al di sopra dei 18 anni. La decisione spiana la strada al via libera della Commissione europea per la commercializzazione del farmaco, che potrebbe avvenire nella giornata di oggi. Il vaccino Johnson & Johnson sarebbe il quarto approvato dall’Unione europea, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. “Con quest’ultimo parere positivo, le autorità dell’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere le vite e la salute ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) L’European Medicines Agency (Ema) hailantia singola dose di, ritenendo il suo impiego efficace e sicuro per tutte le persone al di sopra dei 18 anni. La decisione spiana la strada al via libera della Commissione europea per la commercializzazione del farmaco, che potrebbe avvenire nella giornata di oggi. Ilsarebbe il quartodall’Unione europea, dopo quelli di Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca. “Con quest’ultimo parere positivo, le autorità dell’Unione europea avranno un’altra opzione per combattere la pandemia e proteggere le vite e la salute ...

