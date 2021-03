Cobolli Gigli, che attacco alla Juventus! (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, non ha risparmiato critiche al club bianconero all’indomani dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Porto, entrando a gamba tesa su Agnelli, Ronaldo e Nedved. Cosa ha detto Cobolli Gigli? Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex numero uno dei campioni d’Italia si scaglia subito contro Cristiano Ronaldo: “Prendere Ronaldo è stata una scelta sbagliata, un danno. Lo dissi dal primo momento pur avendo rispetto per il campione. Costa troppo e destabilizza gli equilibri”. Poi individua l’uomo sul quale occorre ripartire: “Chiesa è un grande investimento. La Juventus ripartisse da lui e qualche altra certezza, c’è bisogno di rivoluzionare tutto. Io sono stato in bianconero e non è facile. Parlo anche e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) L’ex presidente della Juventus, Giovanni, non ha risparmiato critiche al club bianconero all’indomani dell’eliminazione dei bianconeri dChampions League per mano del Porto, entrando a gamba tesa su Agnelli, Ronaldo e Nedved. Cosa ha detto? Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l’ex numero uno dei campioni d’Italia si scaglia subito contro Cristiano Ronaldo: “Prendere Ronaldo è stata una scelta sbagliata, un danno. Lo dissi dal primo momento pur avendo rispetto per il campione. Costa troppo e destabilizza gli equilibri”. Poi individua l’uomo sul quale occorre ripartire: “Chiesa è un grande investimento. La Juventus ripartisse da lui e qualche altra certezza, c’è bisogno di rivoluzionare tutto. Io sono stato in bianconero e non è facile. Parlo anche e ...

