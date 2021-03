(Di giovedì 11 marzo 2021) (Adnkronos) - In avvio di ripresa Solsinserisce, il fratello di Hamad Traore del Sassuolo. Il 18enne gioca il secondo tempo al posto di Martial e al 5' sblocca il match: pescato da Bruno Fernades, il giovane ivoriano colpisce in torsione di testa inserendosi trae Tomori e superando Donnarumma. Al quarto d'ora gli ospiti provano a reagire con Kessie, servito al limite da Saelemaekers, che calcia sul primo palo: Henderson devia in angolo. Al 20' pericoloso Krunic di testa ma la conclusione è leggermente alta. Poco prima della mazz'ora red devils a un passo da raddoppio: bella giocata di Greenwood e palla per James che di sinistro sbaglia clamorosamente a porta spalancata. Nei minuti finali scende una pioggia torrenziale a Old Trafford. AL 38' fallo di McTominay, già ammonito, che interrompe una potenziale occasione ...

Advertising

fanpage : Agnelli criticato in Europa: “Vuole cambiare la Champions perché la Juve non sa vincerla” - SkySport : ??? MANCHESTER UNITED-MILAN 1-1 Risultato finale ? ? #Diallo (50’) ? #Kjaer (90+2’) ? Europa League – andata ottavi… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:0 - TV7Benevento : Calcio: Europa League, Kjaer risponde a Diallo, 1-1 tra ManU e Milan (2)... - Birobiro72 : RT @sportface2016: #ManchesterUnitedMilan, #Kjaer polemico sul gol annullato a #Kessié -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europa

Sport Fanpage

"Lo United è l'avversario giusto per noi, stiamo lavorando per far tornare il Milan ai vertici in Italia e ine queste sono le partite che ti fanno crescere, mettendoti in discussione. Se vuoi ...ROMA - SHAKHTAR DONETSK 1 - 0 LIVE 23' Pellegrini ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan. All. Fonseca ...I rossoneri pareggiano 1-1 nell'andata degli Ottavi di finale di Europa League. Il difensore danese risponde al gol di Diallo ...Grandissima prestazione del Milan che rimonta in pareggio contro il Manchester United. La qualificazione resta apertissima.