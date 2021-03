“Assurdo definirlo una bravata”. Meloni porta in Parlamento lo sfregio della pipì sull’auto dei carabinieri (Di giovedì 11 marzo 2021) «Definire “bravata” un atto del genere può creare un grave precedente, legittimando chiunque a offendere e oltraggiare Forze dell’ordine». Lo scrive in un tweet la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo che la Procura per i minorenni di Bologna ha chiesto l’archiviazione nei confronti di tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni, di Rimini, che avrebbero offeso le forze dell’ordine sui social. In particolare, Meloni fa riferimento a un’immagine che li ritrarrebbe mentre urinano su un’auto dei carabinieri. I tre minori hanno urinato sull’auto dei carabinieri La leader di Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione parlamentare sulla vicenda, contestando la decisione della Procura per i minorenni: «Cosa impareranno i 3 ragazzi? Che esempio trarranno i loro coetanei?», ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 11 marzo 2021) «Definire “” un atto del genere può creare un grave precedente, legittimando chiunque a offendere e oltraggiare Forze dell’ordine». Lo scrive in un tweet la leader di Fdi, Giorgia, dopo che la Procura per i minorenni di Bologna ha chiesto l’archiviazione nei confronti di tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni, di Rimini, che avrebbero offeso le forze dell’ordine sui social. In particolare,fa riferimento a un’immagine che li ritrarrebbe mentre urinano su un’auto dei. I tre minori hanno urinatodeiLa leader di Fratelli d’Italia ha annunciato un’interrogazione parlamentare sulla vicenda, contestando la decisioneProcura per i minorenni: «Cosa impareranno i 3 ragazzi? Che esempio trarranno i loro coetanei?», ...

