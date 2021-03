Alisha | la 14enne uccisa dai compagni di classe per invidia | malmenata e buttata nella Senna per una foto

(Di giovedì 11 marzo 2021) La storia viene da Parigi., 14 anni, due fratelli e una sorella più piccoli, è statadai suoidi, ragazzi che frequentavano un liceo professionale privato, forse peraveva dei buoni voti, a scuola era tra le più brave. Questo è bastato per finire nel mirino dei suoi coetanei, per diventare preda dei bulli. Il suo corpo è stato ritrovato, pieno di lividi e ferite. Una fine atroce per un’anima innocente. Cosa è successo Ad ucciderla, secondo gli inquirenti, sarebbero stati una sua amica e il fidanzato di quest’ultima. Entrambi quindicenni, entrambi suoidiche adesso rischiano una condanna a 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio ...

.... Come riportato da alcuni media internazionali, i pubblici ministeri ritengono che gli adolescenti, un ragazzo e una ragazza entrambi di 15 anni, si erano dati appuntamento con laad ...attirata in una trappola I due avrebbero iniziato a diffondere foto dellaperché invidiosi, il ragazzo in particolare avrebbe rubato alcuni suoi scatti intimi dal profilo Snapchat e li ...Alisha muore annegata nella Senna a soli 14 anni: uccisa dai compagni di classe per bullismo e invidia. In manette due 15enni.Sarebbe stata per settimane vittima di bullismo da parte di due suoi compagni di classe Alisha, la ragazzina di 14 anni il cui cadavere è stato ...