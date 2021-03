Wu Lien-teh | chi è il protagonista del doodle di Google?

Leggi su termometropolitico

Wu-teh, medico malese, noto soprattutto per essere stato uno dei fautori dell'uso di mascherine chirurgiche per prevenire la trasmissione di malattie per via aerea. Fu durante la peste in Manciuria, nel 1911, che sviluppò la mascherina in cotone idrofilo che per l'appunto contribuì alla fine dell'epideminia. Wu-teh nacque il 10 marzo del 1879 a Penang, in Malaysia, da genitori di origini cinesi e fu il primo studente – di origini cinesi – a studiare medicina all'Università di Cambridge, in Inghilterra, dopo aver vinto la "Queen's Scholarship".