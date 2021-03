Virus e 007, un anno di lotta alle fake. Caligiuri spiega quali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il via vai di aerei cargo pieni di mascherine cinesi da Shanghai, accompagnati da una massiccia campagna di propaganda via social. La lunga colonna di carri militari russi sulla Pontina, diretta nel Bergamasco, “From Russia with love”. Gli attacchi cyber, le aziende italiane che crollano in borsa, gli appetiti di Stati stranieri che si fanno avanti. A un anno dall’irruzione del coronaVirus e dal lockdown nazionale si affastellano le foto e i ricordi della crisi sanitaria, economica, geopolitica che si è riversata sul Paese. Una crisi che fin dai primi giorni ha messo a dura prova il sistema dell’intelligence nazionale, ritrovatosi a fare i conti con un’estensione inedita delle minacce alla sicurezza. Anche se la morsa della pandemia continua a farsi sentire come e più di prima, si può tracciare un primo bilancio sul lavoro degli 007 ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il via vai di aerei cargo pieni di mascherine cinesi da Shanghai, accompagnati da una massiccia campagna di propaganda via social. La lunga colonna di carri militari russi sulla Pontina, diretta nel Bergamasco, “From Russia with love”. Gli attacchi cyber, le aziende italiane che crollano in borsa, gli appetiti di Stati stranieri che si favanti. A undall’irruzione del coronae dal lockdown nazionale si affastellano le foto e i ricordi della crisi sanitaria, economica, geopolitica che si è riversata sul Paese. Una crisi che fin dai primi giorni ha messo a dura prova il sistema dell’intelligence nazionale, ritrovatosi a fare i conti con un’estensione inedita delle minacce alla sicurezza. Anche se la morsa della pandemia continua a farsi sentire come e più di prima, si può tracciare un primo bilancio sul lavoro degli 007 ...

Advertising

MarSco1979 : @marieta99044909 @carlaruocco1 Se la Gran Bretagna non fosse uscita dall’Unione Europea scommettiamo che non ci sar… - tiber_h : RT @gabrillasarti2: Ma l'a Digos è in mano loro ! ??????007 SICURI: SBARCHI DIFFONDONO VIRUS E TERRORISTI IN ITALIA - Annaelegalita : RT @gabrillasarti2: Ma l'a Digos è in mano loro ! ??????007 SICURI: SBARCHI DIFFONDONO VIRUS E TERRORISTI IN ITALIA - massimosab : RT @gabrillasarti2: Ma l'a Digos è in mano loro ! ??????007 SICURI: SBARCHI DIFFONDONO VIRUS E TERRORISTI IN ITALIA - gabrillasarti2 : Ma l'a Digos è in mano loro ! ??????007 SICURI: SBARCHI DIFFONDONO VIRUS E TERRORISTI IN ITALIA -