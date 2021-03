Uomini e Donne, Ida Platano: nuove frecciatine a Riccardo e Roberta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda la prima scelta del trono over che ha visto protagonisti Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, entrambi presenti da diversi anni in trasmissione. In tanti si sono chiesti come avrebbe preso Ida Platano, la ex di lui, il formarsi di questa nuova coppia e soprattutto il vederla in televisione. Ebbene, Ida non ha dato alcuna soddisfazione a chi pensava di vedere lanciare frecciatine colme di rancore all’indirizzo della nuova coppia. Al contrario, pur lanciando qualche stilettata, è stata molto discreta e non ha mai alluso direttamente al suo ex e alla sua nuova fiamma (con cui aveva avuto una storia prettamente fisica quando lui e Ida si erano lasciati per poi tornare insieme). In serata, infatti, Ida ha dichiarato con un sorriso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nell’ultima puntata diè andata in onda la prima scelta del trono over che ha visto protagonistiGuarnieri eDi Padua, entrambi presenti da diversi anni in trasmissione. In tanti si sono chiesti come avrebbe preso Ida, la ex di lui, il formarsi di questa nuova coppia e soprattutto il vederla in televisione. Ebbene, Ida non ha dato alcuna soddisfazione a chi pensava di vedere lanciarecolme di rancore all’indirizzo della nuova coppia. Al contrario, pur lanciando qualche stilettata, è stata molto discreta e non ha mai alluso direttamente al suo ex e alla sua nuova fiamma (con cui aveva avuto una storia prettamente fisica quando lui e Ida si erano lasciati per poi tornare insieme). In serata, infatti, Ida ha dichiarato con un sorriso ...

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - angelomangiante : Italia. 100.103 morti per Covid. Uomini, donne, non numeri. Un dolore infinito. ?? - Runintoyourfear : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti d'accordo. Le donne sono tutte uguali. Ottimo! Lobby Vs generalizzazione! - ScafAnna : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti uguali Le donne sono tutte donne -