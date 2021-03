Tommaso Zorzi rompe il silenzio sul rumor con Maria De Filippi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tommaso Zorzi non si è “presentato” come ospite da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso perché impegnato in un progetto con Maria De Filippi? Il rumor, lanciato da Il Messaggero ha creato non poco scompiglio. Ma ecco che, il diretto interessato, lascia intendere che ci sia ben altro dietro. Nello specifico, pare che sia in embrione un lavoro con Francesco Oppini e Stefania Orlando. La notizia su Il Messaggero “Tommaso Zorzi sarà un nuovo giudice di Amici di Maria? Il vincitore del Grande Fratello Vip, non presente nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, potrebbe essere stato arruolato dalla De Filippi – si legge – La sua mancata partecipazione alla trasmissione di Carmelita deriva forse da una sorta di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 marzo 2021)non si è “presentato” come ospite da Barbara d’Urso durante l’ultima puntata di Live Non è la d’Urso perché impegnato in un progetto conDe? Il, lanciato da Il Messaggero ha creato non poco scompiglio. Ma ecco che, il diretto interessato, lascia intendere che ci sia ben altro dietro. Nello specifico, pare che sia in embrione un lavoro con Francesco Oppini e Stefania Orlando. La notizia su Il Messaggero “sarà un nuovo giudice di Amici di? Il vincitore del Grande Fratello Vip, non presente nell’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, potrebbe essere stato arruolato dalla De– si legge – La sua mancata partecipazione alla trasmissione di Carmelita deriva forse da una sorta di ...

