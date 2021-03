Terremoto sul principe Carlo | rischia di uscirne distrutto

Leggi su kronic

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’intervista rilasciata dai duchi di Sussex, Meghan e Harry, non ha lasciato indifferente la Corona inglese con le accuse rivolte alla Royal Family. A Buckingam Palace c’è grande fermento per smentire e commentare gli attacchi ricevuti Royal FamilyL’intervista esplosiva di Harry e Meghan Markle con Oprah Winfrey sul piccolo schermo ha generato il caos. I due Duchi di Sussex non si sono trattenuti, tanto che hanno lanciato delle forti accuse. Buckingham Palace è rimasto paralizzato dopo aver ascoltato le dichiarazioni bomba di Harry e Meghan. Un’accusa preoccupante che ha sconvolto tutti è stata quella del razzismo a corte. LEGGI QUI>>> Harry e Meghan: l’intervista che distruggerà la royal family Mirror fa sapere quali sono state le prime reazioni da parte dei componenti della famiglia reale. In particolare, in queste ultime ore si sta parlando ...