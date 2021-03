Steven Spielberg | un film per raccontare se stesso bambino

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Steven Spielberg, negli anni, non ha mai taciuto quanto importante, nella sua evoluzione artistica, sia stata l’infanzia, gli attimi spesi in Arizona. Bambino, ha raccontato di aver imparato allora a giocare con la fantasia, a non contenerla. A lasciare che i pensieri, i sogni, le immagini corressero libere, per formare quelli che un giorno sarebbero diventati film. L’infanzia di Steven Spielberg è stata l’età dell’oro del suo essere regista. E di questo, del sé giovanissimo cresciuto nel Sud degli Stati Uniti, stretto tra la California e il Messico, ha deciso di raccontare, in un film autobiografico.

