Sergio Albelli | chi è Gino | età | altezza e moglie

Leggi su giornal

(Di mercoledì 10 marzo 2021)è l’attore che, nella fiction La Bambina che non Voleva Cantare, veste i panni di, il padre della cantante Nada Malanima. Il tv movie a lei dedicato va in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21.25. Scopriamo qualcosa di più su uno degli attori del cast dellla fiction dedicata alla talentuosa interprete di Ma che Freddo Fa! Etàè nato a Pescia, Comune in provincia di Pistoia, il 5 ottobre 1965. Ciò significa che ha attualmente 55 anni e che ne compirà 56 in autunno.Come si può leggere sul sito ufficiale della sua agenzia,è alto 1,85.Chi è ladi? Sulla vita privata dell’attore toscano, che ha ...