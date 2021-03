Scuola, “trattenuta Brunetta” ai docenti che si vaccinano e restano a casa per effetti collaterali (Di mercoledì 10 marzo 2021) Scuola vaccino docenti – Mercoledì 10 marzo 2021. Per vaccinarsi contro il Covid i docenti hanno chiesto permessi e ferie: alcuni di loro sono rimasti a casa nei giorni successivi per gli effetti collaterali, come mal di testa e febbre, e si sono visti lo stipendio tagliato. Per questa ragione la presidente della commissione Cultura della Camera, Vittoria casa (M5s), ha chiesto chiarimenti al neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. leggi anche l’articolo —> Zona rossa, tutte le regole: spostamenti, sport, Scuola, bar e ristoranti Scuola vaccino Covid, “trattenuta Brunetta” ai docenti a casa per effetti collaterali “Vaccinati ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 marzo 2021)vaccino– Mercoledì 10 marzo 2021. Per vaccinarsi contro il Covid ihanno chiesto permessi e ferie: alcuni di loro sono rimasti anei giorni successivi per gli, come mal di testa e febbre, e si sono visti lo stipendio tagliato. Per questa ragione la presidente della commissione Cultura della Camera, Vittoria(M5s), ha chiesto chiarimenti al neo ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. leggi anche l’articolo —> Zona rossa, tutte le regole: spostamenti, sport,, bar e ristorantivaccino Covid, “” aiper“Vaccinati ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti… - kitta1979 : RT @fattoquotidiano: Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti co… - PasaSaviano : RT @fattoquotidiano: Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti co… - aranciaverde : RT @fattoquotidiano: Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti co… - matteozenatti : RT @fattoquotidiano: Scuola, per i docenti che si vaccinano scatta la “trattenuta Brunetta”, meno soldi se si sta a casa per gli effetti co… -