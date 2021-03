Salah e Manè guidano il Liverpool ai quarti | Lipsia fuori

(Di giovedì 11 marzo 2021)(INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo averlo battuto in trasferta già nell'andata degli ottavi di Champions League, ilsupera ancora una volta ilqualificandosi aidella massima competizione continentale. A fissare il risultato sul 2-0 ci pensanoche, nella ripresa, consentono ai Reds di volare al turno successivo estromettendo dalla contesa i tedeschi. Il primo tempo regala emozioni: prima è Olmo ad avere sui piedi la palla giusta per portare in vantaggio il, ma Alisson si supera in uscita respingendo il pallone, poi tocca a Diogo Jota andare a un passo dal gol di testa, ma trovando Gulacsi che alza sopra la traversa. Il match è vivo,parte in contropiede ma a due passi dal portiere avversario gli ...

Finisce 2 - 0, come all'andata, con i gol di, decisivi già nel precedente scontro diretto. E per il Liverpool il doppio confronto con il Lipsia si trasforma in ordinaria amministrazione. ...BUDAPEST (UNGHERIA) - Stesso campo, stesso risultato, stessi marcatori. Come nella gara d'andata (giocata alla Puskas Arena di Budapest)regalano il successo al Liverpool, che accantona le polemiche e le recenti sconfitte in campionato e ottiene la qualificazione ai quarti di finale di Champions League . Niente da fare per ...