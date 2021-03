Question time alla Camera sul Castello di Eboli, Conte (Leu): “Valorizzare centro storico” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un intervento strutturale per la tutela e la valorizzazione del Castello Colonna di Eboli, come elemento centrale di un polo storico e culturale del territorio che può diventare volano di sviluppo e crescita della zona”. Lo ha chiesto in un Question time al Governo nell’Aula di Montecitorio, il deputato Federico Conte, di Liberi e Uguali. “Il fortilizio di Eboli – ha detto il parlamentare – è considerato uno fra i più importanti del medioevo. Ha subito due crolli, e una vera ricostruzione delle parti di opera perdute non è mai avvenuta. Oggi ospita in ambito giudiziario un Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (ICATT) e il complesso non è visitabile al suo interno mentre potrebbe realizzare con altri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un intervento strutturale per la tutela e la valorizzazione delColonna di, come elemento centrale di un poloe culturale del territorio che può diventare volano di sviluppo e crescita della zona”. Lo ha chiesto in unal Governo nell’Aula di Montecitorio, il deputato Federico, di Liberi e Uguali. “Il fortilizio di– ha detto il parlamentare – è considerato uno fra i più importanti del medioevo. Ha subito due crolli, e una vera ricostruzione delle parti di opera perdute non è mai avvenuta. Oggi ospita in ambito giudiziario un Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (ICATT) e il complesso non è visitabile al suo interno mentre potrebbe realizzare con altri ...

