Pirlo - Juve, esonero o no: la delusione Champions divide i bookmaker (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO - All'indomani dell'eliminazione dalla Champions League della Juve per mano del Porto il futuro di Andrea Pirlo appare incerto. I bookmaker, infatti, si dividono sull'avvenire del tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 marzo 2021) TORINO - All'indomani dell'eliminazione dallaLeague dellaper mano del Porto il futuro di Andreaappare incerto. I, infatti, si dividono sull'avvenire del tecnico ...

capuanogio : Porto chiuso e #Juve fuori per la seconda volta di fila agli ottavi. #Pirlo il meno colpevole di tutti, l'esperienz… - GoalItalia : Juve fuori dalla Champions, Pirlo non è preoccupato per il suo futuro: 'Sono il tecnico di un progetto a lungo term… - MCriscitiello : La stagione fallimentare della Juve era abbastanza prevedibile.Come detto, dalla scorsa estate,Pirlo non aveva la p… - FSabathier : RT @Gazzetta_it: Sconfitto ma non discusso: #Pirlo c'è e parla. Club e senatori per ora in silenzio. Ecco cosa succede - bepper875 : Centrocampo della #Juventus - 2 parametri 0 -1 plusvalenza -1 scambio per Tevez -1 l unico che si sbatte, segn… -