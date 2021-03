Pirlo fuori dalla Champions riceve il Tapiro di Striscia: “Spero di mangiare la Colomba” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è un giorno fortunato per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo che dopo l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, ha subito l'irruzione di Staffelli di Striscia la notizia che gli ha consegnato il Tapiro d'Oro. Per Pirlo si tratta secondo Tapiro d’oro stagionale, dopo quello ricevuto in ottobre. "Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo - ha detto l'allenatore a Valerio Staffelli, che lo ha raggiunto a Torino -. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero. Spero di mangiare la Colomba" ha concluso un ironico ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è un giorno fortunato per il tecnico della Juventus Andreache dopo l'eliminazioneLeague ad opera del Porto, ha subito l'irruzione di Staffelli dila notizia che gli ha consegnato ild'Oro. Persi tratta secondod’oro stagionale, dopo quello ricevuto in ottobre. "Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo - ha detto l'allenatore a Valerio Staffelli, che lo ha raggiunto a Torino -. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero.dila" ha concluso un ironico ...

realvarriale : Porto ubriaca @juventusfc. Qualificazione conquistata in 10 contro 11. Eliminazione che getta un'ombra negativa sul… - RafAuriemma : Ha voluto #Sarri, poi l'ha silurato perchè @Cristiano non voleva stare in fascia. Ha preso l'inesperto #Pirlo amico… - capuanogio : Porto chiuso e #Juve fuori per la seconda volta di fila agli ottavi. #Pirlo il meno colpevole di tutti, l'esperienz… - tommaso_tony : Pirlo fuori dalle scatole ,dimettiti perché non sei ancora in grado,non sei capace di mettere i giocatori in campo,… - tano2763 : RT @LordGalurd: Vi dico la mia: -Continuare con Pirlo che farà bene, -Liberarsi dei senatori, -Fuori gli esuberi e dentro giovani di tal… -