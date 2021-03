(Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo sempre più preoccupati per ildi. Quella che sembrava essere fino a ieri soltanto una nuvola passeggera, oggi sta iniziando ad assumere i contorni di una tempesta e non possiamo che iniziare a correre ai ripari, chiedendo l’intervento immediato delle istituzioni regionali e comunali”. Ad esprimere il forte ... L'articolo UGL SICILIA.

UglSicilia : Pfizer Catania. Aumenta la preoccupazione della Ugl per il futuro dello stabilimento catanese - UGL SICILIA - Etya73 : RT @SalvatoreMirag7: Potrtebbe essere un´ottima idea, se realizzabile #equitaterritoriale «Pfizer produca il suo vaccino a Catania», l'app… - SalvatoreMirag7 : Potrtebbe essere un´ottima idea, se realizzabile #equitaterritoriale «Pfizer produca il suo vaccino a Catania», l'… - GiornaleLORA : Pfizer Catania. Aumenta la preoccupazione della Ugl per il futuro dello stabilimento catanese - SebaTrovato : «Pfizer produca il suo vaccino a Catania», l'appello dei sindacati -

Per questi ultimi, infatti, come noto sono previsti soltanto i vaccinie Moderna'. Lo ha ... 'È la quarta grande struttura vaccinale (dopo Palermo,e Siracusa) - ha aggiunto l'assessore ...Per questi ultimi, infatti, come noto sono previsti soltanto i vaccinie Moderna". Lo ha ... "È la quarta grande struttura vaccinale (dopo Palermo,e Siracusa) - ha aggiunto l'assessore ...Nella struttura sono già al lavoro circa 200 persone tra medici vaccinatori, infermieri, operatori sanitari e amministrativi ...Da oggi, in Sicilia, tutti i cittadini dai 70 ai 79 anni potranno avere accesso ai sistemi di prenotazione per richiedere il vaccino anti Covid. Ne hanno ...