Per Stefania Orlando due dispiaceri “esterni” al GF VIP 5: le parole del suo ex e quelle di suo fratello (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, Stefania Orlando è protagonista di una lunga intervista nella quale parla non solo di quello che è successo dentro la casa ma anche di tutto quello che c’è stato fuori. E proprio mentre lei era rinchiusa nella casa più spiata di Cinecittà, fuori, due persone che fanno parte della sua vita, hanno lanciato delle frecciate molto forti. Una, il suo ex marito Andrea Roncato, l’altra suo fratello. Un fratello misterioso del quale si sapeva ben poco ma che si è fatto conoscere sia sui giornali che in tv, mentre la Orlando era nella casa del GF VIP 5. Stefania nella sua intervista parla anche di questo aspetto del gioco e quindi della visibilità che dà a chi ha legami con un concorrente. I dispiaceri di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana,è protagonista di una lunga intervista nella quale parla non solo di quello che è successo dentro la casa ma anche di tutto quello che c’è stato fuori. E proprio mentre lei era rinchiusa nella casa più spiata di Cinecittà, fuori, due persone che fanno parte della sua vita, hanno lanciato delle frecciate molto forti. Una, il suo ex marito Andrea Roncato, l’altra suo. Unmisterioso del quale si sapeva ben poco ma che si è fatto conoscere sia sui giornali che in tv, mentre laera nella casa del GF VIP 5.nella sua intervista parla anche di questo aspetto del gioco e quindi della visibilità che dà a chi ha legami con un concorrente. Idi ...

Advertising

trash_italiano : BARBARA CHE METTE BABILONIA COME SOTTOFONDO DI ENTRATA PER STEFANIA. SIAMO NEL 3021. #noneladurso - cheduepalleee : @mastomale no stai solo dicendo che stefania é andata al gf per popolarità. scusa tutti gli altri per cosa? per andare a vendere gelati? - _helinyetille : Taggate stefania in ogni cagata che scrivete ma poi scommetto che non c’avete il coraggio nemmeno di chiamare il pi… - __sogolden__ : Che persone di merda vi giuro, scommetto che non si sono nemmeno sentiti per cercare di chiarire. Ma ovviamente cos… - BattutaEra : @rainbow20202020 @rutaecocaina Tu anche un po' meno perché sei la prima a fomentare l'odio per Stefania -