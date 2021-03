Pd: Letta, 'ce l'ho nel cuore, ma ho bisogno di 48 ore per riflettere bene' (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

agorarai : 'Letta ed io siamo la prova vivente che nel Pd una volta si poteva lavorare insieme in vera lealtà. Poi cosa è succ… - Agenzia_Ansa : Continua il pressing nel Pd per convincere Enrico Letta ad accettare la candidatura a segretario. L'ex premier è a… - repubblica : Pd, Enrico Letta: dopo 'stai sereno' e l’esilio, un copione alla Montecristo: Nel 2014 tutti mollarono l'ex preside… - alfonso_unial : Letta: 'Ho il Pd nel cuore ma ho bisogno di 48 ore per decidere'. Gira che te rigira, alla fine, l'ancora di salvez… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'ce l'ho nel cuore, ma ho bisogno di 48 ore per riflettere bene'... -