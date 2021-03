Pavel Nedved sfoga la sua rabbia dopo Juve-Porto

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Non è andata giù in casantus l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League ad opera del Port. Al triplice fischio il vice-presidente bianconero,, hato la suasferrando un calcio ad un cartellone pubblicitario. Un gesto poco edificante e prontamente immortalato dalle telecamere. Come si spiega ladi? L’ aver fallito ancora una volta il principale obiettivo staiionale ha generato tantissima delusione in casa bianconera, e questo può aver sicuramente scatenato la rabbiosa reazione del dirigente ceco. Anche perché c’era tanta fiducia in tutto l’ambiente sulle possibilità di ribaltare lo svantaggio dell’andata, ma, purtroppo, la vittoria di ieri non è bastata per accedere ai ...

Juve Porto -è una furia. Il vice presidente della Juve non ha digerito l'eliminazione dalla Champions League, avvenuta per mano del Porto agli ottavi. La vittoria non è servita per evitare l'addio ...La Juventus vince allo Stadium ma non basta per passare il turno. Al fischio finale del match contro il Porto era comprensibile la delusione da parte di calciatori e dirigenti bianconeri.però non è riuscito a trattenere la sua rabbia. Il dirigente della Juventus appena sentito il triplice fischio si è avventato su un cartellone pubblicitario, posto ai margini del campo, ...Pavel Nedved a fine partita ha tirato un calcio ai cartelloni pubblicitari, confermando la sua juventinità fino al midollo. Soffre come noi ...Non è andata giù in casa Juventus l’eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League ad opera del Port. Al triplice fischio il vice-presidente bianconero, Pavel Nedved, ha sfogato la sua rabbia ...