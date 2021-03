Palermo, l’ex Carrozzieri: “I rosanero devono puntare i playoff. Esonero Boscaglia? C’è solo una cosa da dire” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Moris Carrozzieri analizza il momento del Palermo.L'ex difensore del Palermo è rimasto legato ai colori rosanero, a confermarlo le numerose e sempre presenti reazioni social dopo ogni gara disputata dagli uomini prima di Boscaglia e ora di Filippi. L'ex centrale nativo di Giulianova, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Time, ha detto la sua in merito al campionato del Palermo che al momento si trova attaccato con le unghie e con i denti al treno play-off."Il Palermo non ha una squadra costruita per vincere il campionato di Serie C, anche perché vediamo il Bari che nonostante abbia speso cifre importanti si ritrova ad essere terzo in classifica. Il Palermo dopo l'Esonero di Boscaglia ha disputato ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Morisanalizza il momento del.L'ex difensore delè rimasto legato ai colori, a confermarlo le numerose e sempre presenti reazioni social dopo ogni gara disputata dagli uomini prima die ora di Filippi. L'ex centrale nativo di Giulianova, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Time, ha detto la sua in merito al campionato delche al momento si trova attaccato con le unghie e con i denti al treno play-off."Ilnon ha una squadra costruita per vincere il campionato di Serie C, anche perché vediamo il Bari che nonostante abbia speso cifre importanti si ritrova ad essere terzo in classifica. Ildopo l'diha disputato ...

