“Otto e venti” | svelamento della buena luz

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Laduenne bergamasca Alessia Vavassori durante la quarantena ha deciso di dare “in pasto al mondo” il suo caos all’apparenza ordinato e metodico. Ha scritto per sé stessa e si è fatta leggere da altri nella speranza di aiutarli ad urlare. Dal 3 dicembre “”, sinonimo nonché opera prima di Alessia Vavassori, è diventata una realtà con tre ristampe. Da sempre l’autrice, studentessa di economia a Bergamo, ha scritto i propri pensieri sulle note del telefono, dal 2018 alcune sono state rese pubbliche sulla pagina Instagram @thingsethoughts fino a che, nella primavera 2020, Alessia, insieme alle sue persone care, ha selezionato da questi archivi alcune delle poesie che, insieme a testi inediti scritti apposta per l’opera, sarebbero state date in pasto al mondo. Cento poesie per comporre un libro, il libro del suo passato, il ...