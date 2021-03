Ong e scafisti | un’inchiesta svelava tutto nel 2017 Meloni | «Cosa si aspetta per fermare gli sbarchi?» video

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Era giàlì, nelle immagini didi Matrix: gliche picchiano con i tubi i migranti; i barchini dei trafficanti che scortano i barconi dei disperati; gli operatori delle Ong che sanno, vedono, riprendono e tacciono con le autorità. Eralì, sotto gli occhi di tutti, già dal 21 settembre, data della messa in onda delsui rapporti tra Ong e. «Sono passati 4 anni da questo servizio, ma nulla è cambiato», ha scritto Giorgiasulla sua pagina Facebook, rilanciando l’inchiesta firmata dal giornalista Pierangelo Maurizio e tornando a invocare «il blocco navale subito». I “buoni” non hanno visto ilsu Ong e? Per arrivare al fatto che questo scandalo ...

Secondo gli inquirenti, ad essere preso per scemo sarebbe stato un membro dell'equipaggio che aveva segnalato due scafisti alla Polizia. Per Save The Children Marco Amato non è un attivista dell'Ong. In uno scatto un trafficante picchia alcuni migranti a bordo di un barcone. In un altro scatto, lo stesso trafficante ha in mano un tubo giallo e una persona si mette le mani al volto per ripararsi da ... La capa di Fratelli d'Italia: "Difendere i confini è una priorità e vedremo se il Governo Draghi avrà il coraggio di farlo, segnando una netta discontinuità con l'esecutivo precedente"