Napoli, allenamento parziale con la squadra per Lozano: il messicano pronto al rientro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Hirving Lozano sta recuperando dall'infortunio e oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo Hirving Lozano si prepara a tornare in campo con il Napoli dopo l'infortunio patito nella partita contro la Juventus. Come riportato dal club azzurro nel report della seduta di allenamento odierna, il messicano ha svolto una parte della preparazione con la squadra. «La squadra ha svolto la seduta sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro aerobico. Successivamente esercizi di passing drill e possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lozano ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Per Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra».

