Mondo di mezzo: nell'appello bis Carminati condannato a 10 anni, Buzzi a 12 anni e 10 mesi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dodici anni e dieci mesi per Salvatore Buzzi e dieci anni per Massimo Carminati. È la condanna decisa dai giudici della Prima Corte d'Appello nel processo d'Appello bis sul "Mondo di mezzo", l'inchiesta fu politicamente e mediaticamente battezzata "Mafia Capitale", ma che, invece, come stabilito dai giudici, non aveva nulla del sistema mafioso. Il nuovo processo, che è servito a rideterminare le pene per 20 imputati, si è celebrato proprio dopo che la Cassazione il 22 ottobre del 2019 ha fatto cadere per tutti gli imputati il 416bis, l'accusa di associazione mafiosa, inquadrando la faccenda a mera corruzione. Buzzi: «Una condanna più dura del previsto. Ricorrerò» Il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto ...

