Milano Digital Week scalda i motori | TIM ancora protagonista

(Teleborsa) – Raccontare come l'innovazione tecnologica possa trasformare le nostre città e favorire inclusione e sostenibilità, attraverso una serie di talk e webinar: anche quest'anno il Gruppo TIM è protagonista della Milano Digital Week 2021, in programma dal 17 al 21 marzo. Anche quest'anno il calendario è ricco di appuntamenti. In particolare, si legge nella nota – "durante gli incontri realizzati insieme a Olivetti, Digital farm del Gruppo per l'IoT, si condivideranno spunti, /vision/ e soprattutto esperienze di Smart City e Smart District sempre più efficienti, Big Data e Smart Analytics e Digital transformation del retail nel tessuto sociale urbano". Con Noovle, società del Gruppo che rappresenta il più grande progetto cloud del settore in Italia, si parlerà di Data Center ...

