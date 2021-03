Marocchino: 'Non è il fallimento di Ronaldo. Serve un centravanti come Lukaku' (Di mercoledì 10 marzo 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 10 marzo - 17:34 Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 marzo 2021) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 10 marzo - 17:34

Ultime Notizie dalla rete : Marocchino Non Marocchino: 'Non è il fallimento di Ronaldo. Serve un centravanti come Lukaku' Tra i tanti bianconeri sotto accusa spicca Cristiano Ronaldo, che al terzo tentativo non è ancora riuscito a trascinare la squadra sul tetto d'Europa. Domenico Marocchino, ex calciatore della ...

Aggredisce la madre e il fratello: arrestato dalla Polizia di Stato ...gli stessi non avevano mai sporto denuncia in passato, al termine degli accertamenti è stato tradotto presso la Casa Circondariale Sant'Anna a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il marocchino, ...

SI SVUOTA L'INFERMERIA. A CENTROCAMPO REGNA L'OTTIMISMO Tra le perplessità e la paura per una classifica che non piace a nessuno, in casa Fiorentina si sottolinea, nelle ultime ore, una serie di note positive in arrivo dal centro ...

