Lezioni dalla vetrina: design e creatività invadono i negozi del centro do Pordenone (Di giovedì 11 marzo 2021) La Pordenone design Week non è soltanto workshop e webinar. La creatività degli studenti si espande per raggiungere i negozi del centro cittadino grazie alla disponibilità espressa da diversi commercianti Pordenonesi: vetrine, botteghe e showroom delle antiche contrade in questi giorni ospitano proiezioni di Lezioni di design, casi studio e video prodotti da professionisti, docenti di ISIA Pordenone e da studenti, giovani designer. Il rispetto delle misure antiCovid hanno portato all’innovazione delle Lezioni in vetrina, iniziativa che più contraddistingue la manifestazione. Anche con questa formula la Pordenone design Week ribadisce il suo ruolo di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 11 marzo 2021) LaWeek non è soltanto workshop e webinar. Ladegli studenti si espande per raggiungere idelcittadino grazie alla disponibilità espressa da diversi commerciantisi: vetrine, botteghe e showroom delle antiche contrade in questi giorni ospitano proiezioni didi, casi studio e video prodotti da professionisti, docenti di ISIAe da studenti, giovanier. Il rispetto delle misure antiCovid hanno portato all’innovazione dellein, iniziativa che più contraddistingue la manifestazione. Anche con questa formula laWeek ribadisce il suo ruolo di ...

Advertising

zazoomblog : Lezioni dalla vetrina: design e creatività invadono i negozi del centro do Pordenone - #Lezioni #dalla #vetrina:… - buccialato : @_tryxy_ qui in inghilterra le hanno riaperte questo lunedì però per questa prima settimana andiamo a scuola soltan… - aperru1 : RT @Univa_Stampa: Si è svolta oggi la prima di un ciclo di lezioni per gli studenti delle superiori tenute dalla Secondo Mona S.p.A. di Som… - RobertoGrassiVA : RT @Univa_Stampa: Si è svolta oggi la prima di un ciclo di lezioni per gli studenti delle superiori tenute dalla Secondo Mona S.p.A. di Som… - DamnedLigeia : glieli butto dalla finestra tanto non studia neanche, durante le lezioni gioca, a che CAZZO TI SERVONO -