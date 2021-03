Led Zeppelin: la storia dietro la canzone D’Yer Mak’er (Di mercoledì 10 marzo 2021) La nota canzone dei Led Zeppelin D’Yer Mak’er, spesso pronunciata come “Dear Maker” anche “Dire Maker”, indica in realtà la parola “Jamaica”. Essa si riferisce alla pronuncia della parola utilizzata dagli stessi indigeni dell’isola caraibica. Led Zeppelin: qual è la storia della canzone D’Yer Mak’er? D’Yer Mak’er, una delle più note canzoni dei Led Zeppelin, racchiude una struttura con suoni da reggae e dal dub. Il titolo è spesso pronunciato “Dear Maker” oppure “Dire Maker”. In realtà, però, si tratterebbe di una fonologia errata. La pronuncia pensata per la canzone sarebbe infatti “Jamaica”, e si rifarebbe alla fonetica degli indigeni dell’omonima isola ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) La notadei Led, spesso pronunciata come “Dear Maker” anche “Dire Maker”, indica in realtà la parola “Jamaica”. Essa si riferisce alla pronuncia della parola utilizzata dagli stessi indigeni dell’isola caraibica. Led: qual è ladella, una delle più note canzoni dei Led, racchiude una struttura con suoni da reggae e dal dub. Il titolo è spesso pronunciato “Dear Maker” oppure “Dire Maker”. In realtà, però, si tratterebbe di una fonologia errata. La pronuncia pensata per lasarebbe infatti “Jamaica”, e si rifarebbe alla fonetica degli indigeni dell’omonima isola ...

